Nudi verso la nuova fase. Pronti ad attraversare il cambiamento?

Siamo Nudi. Spogliati dal cerchio delle cose. E feriti, sospesi​. Chiamati ad abitare il presente e ad attraversare il cambiamento. Ripartendo insieme dal dolore di tutti, con consapevole umiltà, che significa cercare nuovi modi di vedere e di capire, dentro una strada obbligata, se ripartenza e futuro veri dovranno essere, quella del 'vita mea vita tua'. E' così: "siamo sospesi", dice lo psicologo e psicoterapeuta Giovanni Salonia, "nessuno sa dirci come finirà tra noi e il virus. E a quale situazione andiamo incontro. Per la prima volta nella nostra storia siamo senza maestri. La competenza - ultima dea - fugge via dai nostri sepolcri. Tanti parlano da competenti. Ma sappiamo tutti, loro e noi, che si naviga a vista, che si va a tentoni". Per il direttore dell'istituto Gtk - Gestalt Therapy hcc Kairos - e responsabile scientifico della

Il dopo-virus per lo psicoterapeuta Salonia sarà diverso dal dopo-guerra (ci pensavano i capi), dal dopo-peste (si tornava alla vita di prima), dal dopo-quarantena (si approdava a un porto conosciuto) ...

