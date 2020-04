Nainggolan: "A Cagliari perché l'Inter mi ha scaricato. Dirò sempre no alla Juve" (Di domenica 26 aprile 2020) ​Radja Nainggolan, centrocampista belga dell'​Inter in prestito al ​Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua carriera e non solo nel corso di una diretta Instagram assieme a Damiano Er Faina. "Sono andato via dalla Roma per rispetto di me stesso. Volevano che me ne andassi quindi ho scelto io dove andare: sono andato all'Inter per scelta mia, non volevo cambiare paese. Spalletti a Roma aveva fatto bene e mi piaceva come allenatore, la mia scelta è stata facile. All'Inter... Leggi su 90min Nainggolan : «Tornato a Cagliari per ritrovare serenità. In futuro…»

Radja Nainggolan distribuisce pasti ai poveri/ Volontario Caritas a Cagliari

Cagliari - Nainggolan e il futuro : giorni di riflessioni per il Ninja (Di domenica 26 aprile 2020) ​Radja, centrocampista belga dell'​in prestito al ​, ha rilasciato alcune dichiarazioni in meritosua carriera e non solo nel corso di una diretta Instagram assieme a Damiano Er Faina. "Sono andato via dRoma per rispetto di me stesso. Volevano che me ne andassi quindi ho scelto io dove andare: sono andato all'per scelta mia, non volevo cambiare paese. Spalletti a Roma aveva fatto bene e mi piaceva come allenatore, la mia scelta è stata facile. All'...

scommesse_it : Nainggolan: 'A Roma tornerei volentieri. Conte? Mi ha sempre detto le cose in faccia' - zazoomnews : Nainggolan: «Tornato a Cagliari per ritrovare serenità. In futuro…» - #Nainggolan: #«Tornato #Cagliari - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Nainggolan: 'Alla #Juve direi sempre no, ma non la odio' ?? - lazarismo : RT @GoalItalia: 'Sono tornato a Cagliari perché l'Inter mi ha scaricato' ?? 'Vincere 10 scudetti alla Juve è normale, meglio vincerne uno al… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ??Una questione comune se il campionato dovesse riprendere. Genoa, Verona e Spal perderebbero quindici giocatori, il Ca… -