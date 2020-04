Coronavirus, in Sicilia boom di guariti e calano ricoveri e contagi (Di domenica 26 aprile 2020) In Sicilia, boom di guariti e meno ricoveri e contagi. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 26 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.104 (+1.853 rispetto a ieri), su 65.689 persone: di queste sono risultate positive 3.055 (+35), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.107 (-165), 720 sono guarite (+196, di cui 13 ricoverati e 183 in isolamento domiciliare) e 228 decedute (+4). Degli attuali 2.107 positivi, 478 pazienti (-7) sono ricoverati - di cui 33 in terapia intensiva (0) - mentre 1.629 (-158) sono in isolamento domiciliare. DATI PER PROVINCIA Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 66 (0 ricoverati, 65 ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - in Sicilia sempre piu’ guariti e calano i ricoveri

