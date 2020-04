Coronavirus. No, non esistono studi seri che dimostrano un collegamento tra vaccini antinfluenzali e Covid-19 (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSpeciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il sito del No vax Robert F. Kennedy, Children’s Health Defense, pubblica il 16 aprile un articolo dove viene presentato uno «studio del Pentagono», il quale sosterrebbe che le vaccinazioni antinfluenzali incrementerebbero il rischio di essere infettati dal Coronavirus del 36%. L’articolo ci è stato segnalato a seguito della pubblicazione del nostro fact checking sulle recenti affermazioni del virologo Giulio Tarro, il quale in una intervista ha affermato che «ormai è notizia comune, a livello scientifico, che il 36% del Coronavirus è attivato proprio dalle vaccinazioni antinfluenzali». Non trovando studi seri in merito, abbiamo dedotto che molto probabilmente il virologo facesse riferimento a ... Leggi su open.online Coronavirus. No! Gli attuali studi non dicono che il virus è trasportato dal particolato atmosferico

Coronavirus - l’udienza non si può fare : bimbo di 2 anni adottato tramite app Zoom

Vaselina e asciugacapelli vs Coronavirus?/ Fake news : respirare aria calda non serve (Di sabato 25 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaSpeciale: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il sito del No vax Robert F. Kennedy, Children’s Health Defense, pubblica il 16 aprile un articolo dove viene presentato uno «o del Pentagono», il quale sosterrebbe che le vaccinazioni antinfluenzali incrementerebbero il rischio di essere infettati daldel 36%. L’articolo ci è stato segnalato a seguito della pubblicazione del nostro fact checking sulle recenti affermazioni del virologo Giulio Tarro, il quale in una intervista ha affermato che «ormai è notizia comune, a livello scientifico, che il 36% delè attivato proprio dalle vaccinazioni antinfluenzali». Non trovandoin merito, abbiamo dedotto che molto probabilmente il virologo facesse riferimento a ...

NicolaMorra63 : Il Ministero di Grazia e Giustizia ha avviato le necessarie verifiche attivando gli Ispettori. Sono convinto che si… - disinformatico : Curare il coronavirus con la luce o iniettando disinfettanti. Quest'uomo non ha la più pallida idea delle imbecilli… - Corriere : L’Oms: «Nessuna prova che l’infezione dia immunità, non si può dare alcuna “patente”» - 6harvest_ny : RT @RadioSavana: Immenso #Povia. Questa è la canzone che deve essere cantata dai balconi di tutta Italia oggi: 'Italia ciao, non vedi che l… - giomasmic : @ngiocoli @antonioripa @cmnit @gianlucac1 @CrossWordsCW @AurelianoStingi @ThManfredi @davidemancino1 @Doom3Gloom… -