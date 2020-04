Ape aziendale

Leggi su studiocataldi

(Di sabato 25 aprile 2020) Ape: cos'è e chi poteva richiederloApe: come funzionava?L'accordo individuale tra lavoratore e datoreApe: quanto costava e come si pagavaApe: i vantaggiLe alternative all'ApeApe: cos'è e chi poteva richiederloTorna su L'Apeera una delle tre opzioni Ape (insieme a quella volontaria e a quella social) rivolte ai lavoratori, che permettevano di uscire anticipatamente dal lavoro rispetto alla maturazione dei requisiti ordinari. Si trattava, nel dettaglio, di una misura sperimentale per le aziende, in particolare quelle coinvolte in processi di ristrutturazione o crisi, con lavoratori in esubero, che permetteva di anticipare il pensionamento dei lavoratori che avevano i requisiti necessari, ovverosia almeno 63 anni e 2...