Meghan Markle «for president» (nel 2024)? I bookmaker accettano scommesse

(Di giovedì 23 aprile 2020) Da quando Harry e Meghan sono atterrati col piccolo Archie in California, tutti si chiedono quali siano i nuovi piani della duchessa di Sussex. La Markle, ipotizzano i più, s’è stabilita a Los Angeles per coltivare il suo sogno più grande: tornare a recitare. L’ex attrice di Suits in effetti s’è già riaffacciata nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte: come doppiatrice del documentario Disney Elephant a cui è stata dedicata anche la sua prima intervista televisiva dopo la Megxit. Ma Meghan, secondo i bookmaker britannici, punterebbe più in alto. Molto più in alto: vorrebbe diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti. Lo scenario pare fantascientifico, eppure già lo scorso novembre, in tempi non sospetti, quando cioè l’addio alla royal family era forse solo nella mente dei diretti interessati, un documentario dal titolo Meghan for president, firmato da Nick Bullen, l’aveva profetizzato: la duchessa, diceva Bullen, si stava preparando a trasferirsi permanentemente negli Usa per buttarsi in politica in patria. Con l’obiettivo di entrare, nel 2024, nella Casa Bianca.