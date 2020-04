Alberto Angela | “Quella volta ho rischiato di essere ucciso”

Leggi su youmovies

(Di giovedì 23 aprile 2020) Questo articolo: “Quellahodiucciso” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il presentatore tvha rivelato di aver vissuto in passato un momento molto difficile, in cui ha addiritturadiucciso. Conduttore televisivo, paleontologo, scrittore e divulgatore scientifico,ha dichiarato di aver vissuto un momento davvero spaventoso nella sua vita, in cui ha addiritturala morte. L’episodio a cui …