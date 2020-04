Coronavirus | fallisce la seconda squadra | addio a 141 anni di storia NOME e DETTAGLI

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ilha messo in ginocchio il mondo del calcio. Tantissime squadre che sopravvivevano grazie agli introiti provenienti da diritti tv, biglietti ecc., rischiano di sparire. E c’è laal mondo dichiarata fallita. Dopo i belgi del Lokeren è toccato al Rhyl,gallese, mettere in liquidazione i dipendenti. Il club didivisione gallese dell’omonima città a circa 80 km da Liverpool sparisce dopo 141di esistenza. Nelle scorse settimane erano stati lanciati diversi appelli a potenziali investitori per tenere in vita il club. Le raccolte fondi dei tifosi non sono bastate a raccogliere i 200 mila euro necessari per la sopravvivenza del Rhyl. Il presidente del piccolo club gallese Pail Higgins ha dichiarato: “È un giorno triste per tutti. Siamo tutti tifosi e profondamente scossi. La città ha ...