Oppo A12, specifiche, immagini e prezzo del nuovo smartphone economico (Di martedì 21 aprile 2020) Il produttore cinese Oppo ha da poco annunciato ufficialmente il suo nuovo smartphone A12, un dispositivo di fascia bassa con specifiche tecniche basilari, indicato quindi come soluzione economica per chi ad esempio debba acquistare il primo smartphone per un figlio o voglia fare un regalo a genitori anziani o nonni, che non necessitano di funzioni avanzate che gli confonderebbero soltanto le idee. Vista la fascia di prezzo non bisogna attendersi dunque chissà quale scheda tecnica e anche per quanto riguarda design e materiali i compromessi sono inevitabili. Troviamo così una scocca in policarbonato dal design piuttosto tradizionale anche se gradevole, ma con cornici piuttosto pronunciate, soprattutto nella parte inferiore del display. Fortunatamente Oppo è ricorsa al poco invasivo notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale, lasciando spazio per la ... Leggi su ilfattoquotidiano OPPO A12 è il nuovo smartphone Android medio gamma con Android 9 Pie (Di martedì 21 aprile 2020) Il produttore cineseha da poco annunciato ufficialmente il suoA12, un dispositivo di fascia bassa contecniche basilari, indicato quindi come soluzione economica per chi ad esempio debba acquistare il primoper un figlio o voglia fare un regalo a genitori anziani o nonni, che non necessitano di funzioni avanzate che gli confonderebbero soltanto le idee. Vista la fascia dinon bisogna attendersi dunque chissà quale scheda tecnica e anche per quanto riguarda design e materiali i compromessi sono inevitabili. Troviamo così una scocca in policarbonato dal design piuttosto tradizionale anche se gradevole, ma con cornici piuttosto pronunciate, soprattutto nella parte inferiore del display. Fortunatamenteè ricorsa al poco invasivo notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale, lasciando spazio per la ...

CNNIndonesia : Spesifikasi Oppo Reno 3 Pro dan Oppo A12 - infoitscienza : Oppo A12 ufficiale: caratteristiche, immagini, prezzo - SkyTG24 : Oppo ha alzato il sipario su tre nuovi smartphone: Find X2 Neo, A12 e A52 - HDblog : RT @HDblog: Oppo A12 ufficiale: 6,2', Helio P35 e batteria da 4230 mAh - Tech4D_ : OPPO A12 ufficiale per la fascia bassa, OPPO Ace2 in vendita in Cina -