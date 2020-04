Juve, agente Rugani: «Napoli? Nel calcio non si può mai dire» (Di martedì 21 aprile 2020) Le dichiarazioni di Davide Torchia, agente di Daniele Rugani. Il difensore della Juve potrebbe rientrare nell’affare Milik Tra le possibili contropartite nell’affare Milik-Juve potrebbe rientrare anche Daniele Rugani. Davide Torchia, agente del difensore bianconero, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Punto Nuovo. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JuveNTUS NEWS 24 CESSIONE – «Sarò sincero e diretto: non abbiamo notizie di eventuali trattative in corso, né di cessioni né di scambi, ma ovviamente nel calcio può succedere di tutto. Gli scambi tra giocatori se fatti in modo intelligente possono alleggerire l’impatto economico di un’emergenza come quella che stiamo vivendo. Ho qualche perplessità, non sarà facile mettere tutti d’accordo». Juve – «Se la ... Leggi su calcionews24 Juve - agente Romero : «Scambio con Milik? Ecco come stanno le cose»

Agente Romero : "Scambio per Milik alla Juve? L'avevo proposto al Napoli - mi ricorda Baresi"

Napoli - agente Milik : «Juventus? Con Giuntoli parliamo del rinnovo» (Di martedì 21 aprile 2020) Le dichiarazioni di Davide Torchia,di Daniele. Il difensore dellapotrebbe rientrare nell’affare Milik Tra le possibili contropartite nell’affare Milik-potrebbe rientrare anche Daniele. Davide Torchia,del difensore bianconero, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Punto Nuovo. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNTUS NEWS 24 CESSIONE – «Sarò sincero etto: non abbiamo notizie di eventuali trattative in corso, né di cessioni né di scambi, ma ovviamente nelpuò succedere di tutto. Gli scambi tra giocatori se fatti in modo intelligente possono alleggerire l’impatto economico di un’emergenza come quella che stiamo vivendo. Ho qualche perplessità, non sarà facile mettere tutti d’accordo».– «Se la ...

infoitsport : Milik, l’agente: “Quelli sulla Juve sono solo rumors, incontreremo il Napoli per il rinnovo” - sportli26181512 : Rugani, l'agente apre al Napoli: 'Può diventare un leader, ha solo 25 anni': Davide Torchia: 'Daniele recupera spes… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: RUGANI - L'agente: 'Daniele sta bene, il Napoli? Non siamo a conoscenza di trattative' - marco_ramiccia : @dello__98 @MilanEye Boh, la mia era solo un'idea magari fantasiosa, perché so di per certo che paqueta-juve era un… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: RUGANI – L’agente: 'Daniele sta bene e si allena, è arruolabile, Milik? Potrebbe essere un buon affare per la Juventus… -