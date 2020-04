Covid 19, una nuova sperimentazione del Pascale: orologio per controlli a distanza (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus a Napoli: l’ospedale Pascale doterà 50 pazienti Covid 19 di un orologio per i controlli a distanza di saturazione dell’ossigeno, frequenza cardiaca, temperatura corporea ed elettrocardiogramma. nuova sperimentazione dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli per affrontare al meglio il Coronavirus. Dopo la felice sperimentazione sui pazienti afflitti da complicanze polmonari da Covid 19 del Tocilizumab (farmaco anti-artrite sperimentato dall’equipe di Paolo Ascierto), ora è la volta di un particolare orologio che controllerà a distanza i pazienti. Entro fine aprile, il nosocomio napoletano doterà 50 pazienti affetti da Covid 19 di un orologio da polso, da cui è possibile trasmettere a una centrale operativa i dati della saturazione dell’ossigeno, la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e respiratoria, ... Leggi su 2anews Musica per alleviare lo stress dei pazienti Covid-19 in rianimazione : "Funziona a una frequenza prestabilita"

