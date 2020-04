VittorioSgarbi : #coronavirus #scienziatidelgiornodopo Virologi: chi scrive libri, chi sta in tv a fare lo scienziato del giorno dop… - FabrizioRomano : Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il… - francescocosta : Nessuno pretende la perfezione, in una situazione come questa. Ma rispondere – come ha fatto Gallera da Fazio – che… - ContinoAndrea21 : RT @TgLa7: Protezione civile: Prosegue il trend in calo dei ricoveri in #terapiaintensiva per #coronavirus. Ad oggi sono 2.573, 62 in meno… - BiDaxxx : RT @micheleboldrin: I piccoli negozi in Germania riaprono. Voi, commercianti ed artigiani italiani, continuerete a votare per questa classe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, per la prima volta diminuisce il numero di persone attualmente positive la Repubblica Emergenza sanitaria

Sono i dati che ha fornito stasera Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile, nella conferenza stampa che si è tenuta stasera, a Roma, per fare il punt della situazione ...

Coronavirus Modena 20 aprile, calano i positivi. Ma altre 8 vittime

per un totale di 3411 persone contagiate. A non scendere, però, sono i decessi purtroppo. Ci sono altre otto vittime tra i 56 nuovi decessi registrati in Emilia Romagna: 25uomini e 31 donne. Le ...

Sono i dati che ha fornito stasera Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile, nella conferenza stampa che si è tenuta stasera, a Roma, per fare il punt della situazione ...per un totale di 3411 persone contagiate. A non scendere, però, sono i decessi purtroppo. Ci sono altre otto vittime tra i 56 nuovi decessi registrati in Emilia Romagna: 25uomini e 31 donne. Le ...