Saviano diventa zona rossa dopo i funerali del sindaco Carmine Sommese

Leggi su fanpage

(Di domenica 19 aprile 2020) Il Comune di(Napoli) è stato dichiarato, fino al 25 aprile. La decisione della Regione Campania in seguito agli assembramenti che ci sono stati per l'ultimo saluto al, morto per coronavirus venerdì scorso, durante il passaggio della salma lungo le strade del paese. Sul funerale la Procura di Nola ha avviato una inchiesta.