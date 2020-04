Giornata nazionale della donazione di organi Con il coronavirus diminuiscono i

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020)trapianti e donazioni in Italia, ma aumenta il tasso di consensi al prelievo. Il puntosituazione del Centrotrapianti in occasionedelle donazioni, il 19 aprile, che cade proprio mentre l’emergenzaha portato gli ospedali quasi al collasso e ha trasformato ogni reparto in terapia intensiva per sopperire alla mancanza di posti letto. Le sale operatorie ne hanno risentito e anche le donazioni dihanno dovuto confrontarsi con un calo inevitabile: 23,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (27 febbraio-16 aprile). Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 i donatori utilizzati, infatti, sono stati 127, contro i 166 del 2019. Tra le motivazioni, anche la complessa situazione delle terapie intensive, luoghi in cui si può procedere all’eventuale trapianto didopo ...