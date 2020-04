Il Segreto spoiler spagnoli | Don Filiberto catturato da una setta

(Di sabato 18 aprile 2020) Le anticipazioni spagnole della soap opera Ilraccontano che Donverrà rapito da una. Gli Arcangeli inizieranno a seminare il panico nel paesino e nessuno saprà chi è a capo di questi uomini incappucciati. Nel frattempo, Barreiros si convincerà che sia Tomas che la sua famiglia siano i responsabili di un assalto avvenuto in un luogo vicino a Puente Viejo. Alicia, stranamente, non prenderà le sue difese. Il: Donin grossi guai Nelle prossime puntate della soap che vedremo su Canale 5 tra qualche mese per via della differenza di programmazione con Antena 3, ladegli Arcangeli rapirà il povero Don, obbligandolo ad unirsi a loro. Il religioso, se non vuole perdere la vita, dovrà accettare. Con un rito di iniziazione, Donentrerà a tutti gli effetti nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Segreto spoiler

Blasting News Italia

Ma cos’avrà davvero in mente? Francisca approfitterà del suo aiuto per riottenere le proprietà perdute. Non sarà così semplice. Spoiler Il Segreto, trama spagnola: Raimundo rischia la vita per ...L’ex capomastro di Donna Francisca troverà la forza di lasciarsi coinvolgere emotivamente in una nuova storia d’amore, o le ferite lasciate da Fe hanno segnato per sempre il suo cuore? Lo scopriremo ...