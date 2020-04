Facebook contro le fake news: messaggi a chi interagisce con le false notizie sul coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Facebook sta per iniziare a mostrare messaggi alle persone che hanno interagito con fake news sul coronavirus, guidandoli ai consigli ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il social network ha affermato che avrebbe iniziato a mostrare messaggi nel feed delle notizie a chiunque avesse interagito con un post che era stato rimosso dal sito. Facebook ha affermato che i messaggi collegheranno le persone con la pagina Mythbusters dell’OMS, che descrive in dettaglio come una serie di affermazioni su Covid-19 non siano vere. Facebook, messaggi agli utenti che visualizzano false notizie sul coronavirus. Che cos’è Mythbusters, la piattaforma dell’OMS contro le fake news Facebook ha affermato che l’obiettivo è cercare di fermare la diffusione della disinformazione offline, nonché sulla propria piattaforma. Guy Rosen, ... Leggi su italiasera Coronavirus - Facebook scende in campo contro le bufale

