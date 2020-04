MotoGp, Gp Germania annullato?/ Grandi eventi vietati, Sachsenring in bilico (Di giovedì 16 aprile 2020) MotoGp, Gp Germania annullato? I Grandi eventi sono stati vietati dal governo fino al 31 agosto, Sachsenring ovviamente in bilico essendo il 21 giugno. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 16 aprile 2020), Gp? Isono statidal governo fino al 31 agosto,ovviamente inessendo il 21 giugno.

bnotizie : Nuove restrizioni in Germania: a rischio MotoGP e SBK - Motosprint - FormulaPassion : MotoGP | Divieti estesi in Germania: Sachsenring a forte rischio - motorboxcom : Quando ripartirà il campionato #MotoGP? - bnotizie : Nuove restrizioni in Germania: a rischio MotoGP e SBK - Motosprint - infoitsport : MotoGP, salta anche il Sachsenring: Germania 'blindata' fino al 31 agosto -