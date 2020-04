Mes | Berlusconi vs Salvini “errore dire no” “Firmai con eurobond | Monti li tolse”

borghi_claudio : BERSANI: USARE IL MES Quindi abbiamo il POKER: PRODI BERLUSCONI RENZI E BERSANI Adesso voi del M5S capite perché… - borghi_claudio : PRODI, BERLUSCONI E RENZI TUTTI PER IL MES - LegaSalvini : ?? Salvini replica seccato a Berlusconi “Il Mes non è un derby ma un cappio” - REstaCorporate : @lauraravetto Lei è dissidente in #ForzaItalia, #Berlusconi rema contro il #CDX sul #Mes per motivi opposti ai suo… - libellula58 : RT @Mdina1967: #Lezzi 'se il PD vuole il Mes deve tornare alleato di Berlusconi' #NoMes #Orgoglio5Stelle -

Mes Berlusconi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mes Berlusconi