Arriva il test rapido sulla saliva. In dieci minuti sai se sei positivo al Covid-19

ValeriaParrell2 : RT @La7tv: #tagada #Coronavirus, a #Bari arriva il kit per i test rapidi: ecco come funziona nel servizio di Mary Tota - italiansfrancia : 'La clorochina, oggi 'è presente su tutti i principali black market,sia come farmaco che come principio attivo'. Il… - La7tv : #tagada #Coronavirus, a #Bari arriva il kit per i test rapidi: ecco come funziona nel servizio di Mary Tota - giudiiiiiiiii : RT @LaMerlettaia: @flinx15 @chiaralaltra No, l’interlocutrice che è intervenuta dopo di te ha parlato dei tamponi. Che non sono come i test… - LaMerlettaia : @flinx15 @chiaralaltra No, l’interlocutrice che è intervenuta dopo di te ha parlato dei tamponi. Che non sono come… -

Arriva test Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Arriva test