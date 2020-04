Muore schiantandosi contro un palo | 21 anni fa uccise moglie | figlia e sorella

(Di martedì 14 aprile 2020) Ventunofaa coltellate la sua famiglia e poi tentò il suicidio facendo esplodere la palazzina di Piombino, dove viveva. Simone Cantariadi è mortouncon la sua auto, alla periferia di Prato. Per la strage in cui morirono laSabrina, laClaudia, laVanessa di 4, fu condannato a 16di carcere, scontandone solo dieci.

Muore in un incidente d'auto Simone Cantaridi, 46 anni, l'uomo che quasi 21 anni fa sterminò la famiglia e tentò di suicidarsi facendo esplodere la propria casa. È accaduto a Prato, in una strada di ...È morto ieri schiantandosi con la sua auto contro un albero, in via Firenze a Prato, di fronte allo stadio Lungobisenzio. Una fatalità avvenuta alla vigilia dell'anniversario della strage in famiglia ...