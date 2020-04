Giorgio Armani | la lettera al mondo della monda | “Io non voglio più lavorare così | è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) “Il declino del sistema moda, per come lo conosciamo, è iniziato quando il settore del lusso ha adottato le modalità operative del fast fashion con il ciclo di consegna continua, nella speranza di vendere di più…Io nonpiùcosì, è immorale”. Inizia così lascritta daa WWD Women’s Wear Daily, rivista settoriale punto di riferimento delmoda. Unache ha il valore di una road map per ripartire quando l’emergenza coronavirus sarà superata e ci sarà bisogno di ripartire dalle priorità, rallentando quei ritmi forsennati che il fashion system ha avuto in questi anni, ma che ha il sapore anche di uno sfogo. Nel mese di marzo le imprese italianemoda si sono viste azzerare i fatturati, con la merce bloccata nei negozi chiusi almeno ...