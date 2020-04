Covid-19, De Luca: “Situazione preoccupante in alcune aree del Napoletano” (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare dell’emergenza coronavirus attraverso una nota stampa sottolineando in particolar modo le criticità riscontrate in alcune zone del Napoletano: “Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania, fa rilevare la presenza di interi gruppi familiari positivi. La situazione è preoccupante in alcune realtà della provincia di Napoli, dove nei giorni scorsi si sono registrati comportamenti poco responsabili da parte di gruppi di cittadini. Si registrano 61 casi a Casoria; 58 a Giugliano; 52 a Pozzuoli; 52 a Marano; 49 ad Afragola; 36 a Frattamaggiore e Frattaminore, per un totale di 308 contagi. L’Asl Napoli 2 è impegnata in un lavoro straordinario per ricostruire la catena di rapporti avuti dai contagiati, ed ... Leggi su anteprima24 Emergenza covid-19 - De Luca proroga la zona rossa nel Comune di Lauro

Non sono poche le regioni - con una babele di ordinanze - che hanno deciso di mantenere le forti restrizioni del lockdown, mentre altre hanno invece cominciato ad allentare le maglie dei divieti sulla ...

Ombrelloni familiari e nuove modalità per servire i pasti negli hotel Intanto, secondo il presidente di Confturismo Confcommercio Luca Patanè, per il 2020 si stima una percentuale del 60 per cento di ...

