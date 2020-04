Alessia Marcuzzi si mostra in versione casalinga. Ma gli occhi di tutti finiscono “lì” (Di martedì 14 aprile 2020) In questi giorni di quarantena, abbiamo messo sotto sopra le nostre case, le abbiamo lucidate in ogni angolo, abbiamo preparato pizza e tonnellate di pane e biscotti: non sapendo cosa fare, in tanti hanno deciso di dedicarsi alle cose che vengono spesso rimandate… Noi comuni mortali e anche i vip. Per esempio ce la vedete Alessia Marcuzzi che pulisce la sua casa? Ebbene, anche lei lo fa, specie durante l’emergenza. No, Alessia Marcuzzi non passa le giornate a postare foto su Instagram: fa anche altro. Per esempio pulisce la sua casa e documenta tutto sui social. È anche quello un modo di passare il tempo. Ed è proprio l’ultimo video che mostra la Marcuzzi in un’inedita versione casalinga a far cadere l’occhio dei fan su un particolare. Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana: 47 anni portati ... Leggi su caffeinamagazine Le Iene diventano virtuali. La fase 2 senza Alessia Marcuzzi e Nicola Savino

Le Iene tornano in onda - ma Alessia Marcuzzi non ci sarà

“Stop”. Disco rosso per Alessia Marcuzzi e Nicola Savino - Le Iene tornano senza di loro (Di martedì 14 aprile 2020) In questi giorni di quarantena, abbiamo messo sotto sopra le nostre case, le abbiamo lucidate in ogni angolo, abbiamo preparato pizza e tonnellate di pane e biscotti: non sapendo cosa fare, in tanti hanno deciso di dedicarsi alle cose che vengono spesso rimandate… Noi comuni mortali e anche i vip. Per esempio ce la vedeteche pulisce la sua casa? Ebbene, anche lei lo fa, specie durante l’emergenza. No,non passa le giornate a postare foto su Instagram: fa anche altro. Per esempio pulisce la sua casa e documenta tutto sui social. È anche quello un modo di passare il tempo. Ed è proprio l’ultimo video chelain un’ineditaa far cadere l’o dei fan su un particolare.è una delle conduttrici più amate della televisione italiana: 47 anni portati ...

melodrames : federica panicucci e alessia marcuzzi - MINIRKlVE : @sm0ldubu prima nayeon come raffaella carrà ora jihyo come alessia marcuzzi .. come si fa ? - Noovyis : (“Stop”. Disco rosso per Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, Le Iene tornano senza di loro) Playhitmusic -… - sm0ldubu : @MINIRKlVE non sapevo di stannare alessia marcuzzi sembra un programma di real time -