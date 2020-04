“Coop sta distribuendo generi alimentari gratuiti del valore di € 250” (Di lunedì 13 aprile 2020) Ancora una volta la macchina della truffa si muove, fortificata dal trend e dall’ingenuità di tantissimi utenti. A questo giro parliamo di un messaggio divenuto virale su WhatsApp che attribuisce a Coop un buono di € 250 “per sostenere la nazione durante la pandemia Coronavirus“. Il messaggio che riceviamo è accompagnato da un link che ci indirizza a una pagina che si presenta così: Questo messaggio, non a caso, non è passato inosservato alla Polizia Postale che appunto il 6 aprile ha pubblicato un comunicato in cui ha messo in guardia i consumatori, e soprattutto ha fatto sapere che l’azienda ha denunciato il fatto alla Polizia Postale di Bologna. Ancora, è bene ricordare che una prima verifica va sempre fatta sull’URL presente nei messaggi che riceviamo. Questo messaggio, infatti, compare con un ... Leggi su bufale (Di lunedì 13 aprile 2020) Ancora una volta la macchina della truffa si muove, fortificata dal trend e dall’ingenuità di tantissimi utenti. A questo giro parliamo di un messaggio divenuto virale su WhatsApp che attribuisce a Coop un buono di € 250 “per sostenere la nazione durante la pandemia Coronavirus“. Il messaggio che riceviamo è accompagnato da un link che ci indirizza a una pagina che si presenta così: Questo messaggio, non a caso, non è passato inosservato alla Polizia Postale che appunto il 6 aprile ha pubblicato un comunicato in cui ha messo in guardia i consumatori, e soprattutto ha fatto sapere che l’azienda ha denunciato il fatto alla Polizia Postale di Bologna. Ancora, è bene ricordare che una prima verifica va sempre fatta sull’URL presente nei messaggi che riceviamo. Questo messaggio, infatti, compare con un ...

