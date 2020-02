‘Vieni da me’, il direttore d’orchestra interviene sulla lite con Bugo: “Morgan è andato oltre, non ha avuto umiltà”. E la madre del cantante telefona in diretta (Di lunedì 10 febbraio 2020) Caterina Balivo ha aperto la settimana di Vieni da Me ospitando nel salotto di Rai Uno Simone Bortolotti, il direttore d’orchestra del brano Sincero portato quest’anno a Sanremo da Bugo e Morgan, protagonisti come abbiamo avuto di modo di vedere in questi giorni di una lite con il primo che ha abbandonato il palco dopo le provocazioni del secondo. Caterina ha invitato Bortolotti a spiegare quanto successo davvero tra i due cantanti e a dire la sua; vengono quindi mandate in onda le immagini dell’esibizione finita male di Bugo e Morgan e una volta tornati in studio il pubblico ha accennato a un applauso ma la Balivo è subito intervenuta con:“C’è poco da applaudire, poi se volete applaudire, applaudite!”. A questo punto è Bortolotti a prendere la parola: Non mi sarei mai prestato a dirigere una porcata del genere. Ho troppo amore per la musica, ogni volta che vedo queste immagini, io ho ... isaechia

Spider_Gina : RT @PreziosaGemma: @Hakflak @Sellitti_MR @BrindusaB1 @matibo11 @Rebeka80721106 @scastaldi9 @Biagio960 @Lunablucobalto @PasqualeTotaro @karm… - claudioborlotto : RT @PreziosaGemma: @Hakflak @Sellitti_MR @BrindusaB1 @matibo11 @Rebeka80721106 @scastaldi9 @Biagio960 @Lunablucobalto @PasqualeTotaro @karm… - damswinchester : VIENI DA ME BAMBINO -