Sanremo è finito: ora è tempo di Eurovision. La nostra guida per non farvi trovare impreparati (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il nostro caro e nazionalpopolare Festival di Sanremo è finito. Ma non disperate: è già tempo di pensare alla politica estera. A maggio, il vincitore incoronato sul palco dell’Ariston – Diodato, per chi se lo fosse perso – calcherà i palchi Eurovision Song Contest, il festival musicale internazionale nato nel 1956 e organizzato annualmente dai componenti dell’Unione europea. Per l’Italia si tratta di una vera e propria terra di conquista: per anni, il pubblico e gli artisti hanno ignorato questa appassionata competizione – al contrario di quanto invece accadeva in altri paesi europei – complici le pochissime vittorie portate a casa nel corso delle edizioni (nell’albo compaiono solo quella del 1964 di Gigliola Cinquetti e quella di Toto Cutugno nel 1990). Ne siamo consapevoli, per questa edizione avevamo quasi tutti lo stesso sogno: ... open.online

ilfoglio_it : A #Sanremo2020 #Diodato ha cantato l'irreparabilità dell'amore quando finisce, e il Festival è finito in un patetic… - annatrieste : Quell perché #Sanremo è finito sennò stasera Achille Lauro sicuro si vestiva da ARBITRO ANTONIO GIUA DI OLBIA - vladiluxuria : Ecco dov’è finito il mio completino a Muccassassina del 1993: #ElettraLamborghini ridammi il vestito!!!! #Sanremo70 #Sanremo -