Morgan vs Bugo, la madre di Morgan a Vieni da Me: «E’ un buono che ama la musica. Se ha fatto degli errori è perché è stato messo in condizione di farli» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Vieni da Me Nei prossimi giorni, Caterina Balivo potrebbe accogliere a Vieni da Me la signora Luciana, madre di Morgan. La donna è infatti intervenuta a sorpresa telefonicamente nella puntata odierna del programma di Rai 1 con l’intento di difendere il figlio, bersagliato dal direttore d’orchestra Simone Bertolotti, il quale si è schierato completamente dalla parte di Bugo nella ‘querelle’ esplosa al Festival di Sanremo 2020 (ne abbiamo scritto qui). Luciana ha preso educatamente le difese di Morgan, dopo aver sentito le parole di Bertolotti: “(…) Da mamma volevo presentare una difesa per mio figlio perchè lui ha dedicato la vita alla musica, veramente, e se ha fatto degli errori, li ha fatti anche perché è stato messo in condizione di farli. Io non so bene tutto quanto, perché non sono riuscita a parlare con mio figlio, perchè tutte le volte io faccio la ... davidemaggio

