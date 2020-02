Coronavirus, Croce Rossa: l’epidemia “può accelerare, non sappiamo quante persone sono state effettivamente contagiate” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “In questo momento non c’è motivo di scatenare il panico perché l’epidemia procede lentamente. Ma abbiamo segnali che fanno pensare a una sua possibile accelerazione, che farebbe crescere il rischio di pandemia fuori dai confini cinesi ed è necessario che i governi, anche in Europa, non si facciano trovare impreparati“: l’allarme sull’emergenza Coronavirus 2019-nCoV viene lanciato dal direttore salute della federazione internazionale della Croce Rossa, Emanuele Capobianco, in un colloquio con La Stampa. “L’Organizzazione Mondiale della Sanità fino a oggi ha raccomandato di non chiudere i voli dalla Cina, ma potrebbe cambiare indicazioni se la situazione epidemiologica dovesse evolvere non in meglio. In questo momento la situazione è preoccupante, perché al di là dei casi notificati non sappiamo quante persone siano state ... meteoweb.eu

