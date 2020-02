Paratici Juventus, futuro lontano dai bianconeri: i dettagli (Di domenica 9 febbraio 2020) Paratici Juventus – Il dirigente della Juve Fabio Paratici potrebbe abbandonare i bianconeri il prossimo anno. Nelle ultime ore giunge la voce di un ipotetico approdo in un’altra squadra di Serie A, che sembrerebbe intenzionata a fare sul serio. Altri nomi nella lista, ma quello che balza subito agli occhi del club rivale sarebbe quello di Paratici complice anche la nuova e imminente proprietà. Agnelli avvisato. Paratici Juve: per lui c’è la Roma Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport la Roma avrebbe annotato sul suo taccuino l’identikit del ds della “Vecchia Signora” per la prossima stagione. Friedkin, ormai prossimo a rilevare la società capitolina, avrebbe chiesto espressamente Paratici come nuovo innesto dirigenziale. Berta dell’Atletico Madrid il secondo papabile, da non escludere anche Faggiano del ... juvedipendenza

