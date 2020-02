Fabrizio Corona, la bomba di Roberto Alessi: "Quanto paga di affitto all'anno", cifra-choc (Di domenica 9 febbraio 2020) Mi dicono: «Sai che Fabrizio Corona viene a vivere in centro a Milano, proprio di fronte al Grand Hotel Mandarin? In affitto». Ma è carissimo: è a un passo da via Monte Napoleone, ci sono appartamenti enormi che vengono affittati a un botto, anche 100 mila euro all'anno. Come fa? La risposta è lapid liberoquotidiano

sxedaydreamer : @xenglishrain @BiancaBonazzola decisamente... anche perchè fosse stato un fabrizio corona qualunque o comunque non… - pleasebbmine : RT @aidalaverdadera: Detto da chi si definisce avvocato e probabilmente non ha mai superato l’esame per l’abilitazione alla professione e c… - http_gayalaand : RT @aidalaverdadera: Detto da chi si definisce avvocato e probabilmente non ha mai superato l’esame per l’abilitazione alla professione e c… -