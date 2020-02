VIDEO – Armi, droga, evasione e latitanza: sei arresti nel napoletano (Di sabato 8 febbraio 2020) Controlli a tappeto dei Carabinieri nell’area vesuviana, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli e realizzato nelle scorse ore. Due uomini arrestati, 195 persone identificate, 41 veicoli controllati, 25 contravvenzioni al Codice della Strada notificate, molte per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa. A Ercolano i militari della locale tenenza hanno arrestato un 51enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine. Durante una perquisizione domiciliare rinvenuti e sequestrati 400 grammi di hashish e materiale vario per il confezionamento. L’uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale ed è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. I Carabinieri della stazione di Trecase e quelli del Nucleo Cinofili di Sarno, invece, hanno sequestrato ben 21 chili di marijuana, già confezionati in 18 buste ... ladenuncia

_Carabinieri_ : Attività congiunta dei #Carabinieri Napoli Vomero e della DIA di #Napoli: 30 misure cautelari per associazione di t… - simonettapiero2 : RT @GiulioSiamoNoi: 'Mandare un chiaro segnale: export di armi da bloccare all'#Egitto ,veramente e immediatamente, fondi stanziati da bloc… - rossellabea : RT @GiulioSiamoNoi: 'Mandare un chiaro segnale: export di armi da bloccare all'#Egitto ,veramente e immediatamente, fondi stanziati da bloc… -