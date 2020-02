Sanremo 2020, i top e i flop della quarta serata del Festival (Di sabato 8 febbraio 2020) Anche ieri sera, a Sanremo, si è toccato il cielo con un dito. Il Festival di Sanremo si avvia verso l’ultimo giro di boa lasciando alle sue spalle un’ennesima serata ricca di forti emozioni e sorprese. Dal bacio di Fiorello a Tiziano Ferro all’improvviso abbandono di Bugo: tutti i top e i flop della quarta serata del Festival. I top della quarta serata del Festival Fiorello, l’ago della bilancia Inutile sprecare parole ulteriori: quando è assente, si sente e quando c’è, è tutta un’altra storia. Parliamo ovviamente di Rosario Fiorello, un tuttofare sul palco dell’Ariston che interviene laddove Amadeus vuole o dove Amadeus ha bisogno. Anche ieri sera lo showman si è reso essenziale per l’ottima riuscito dello spettacolo e sono stati tanti i momenti in cui, grazie a lui, tutto si è risolto con grosse risate. Salito sul palco reduce da qualche lieve discussione a distanza ... thesocialpost

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: 'Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle s… -