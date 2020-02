Foibe: Lega Palermo, ‘non devono esistere morti di serie b’ (Di sabato 8 febbraio 2020) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) – “Non possono e non devono esistere morti di serie b, come è accaduto fino a qualche anno fa proprio con i martiri delle Foibe, vittime di un vero è proprio genocidio teso a sterminare il popolo italiano in quelle zone. Oppure, in altri contesti, non si può non tenere vivo il ricordo di vittime di altri genocidi come quello dei nativos d’America o degli Armeni. La Lega non dimentica e ci tiene a deporre un mazzo di fiori e recitare una preghiera per ricordare chi pagò con la vita il solo fatto di essere nato italiano”. Così Igor Gelarda, capogruppo delle Lega al Consiglio comunale di Palermo e Antonio Triolo, commissario provinciale del Carroccio. Lunedì 10 febbraio, giorno della memoria per il ricordo dei martiri delle Foibe, la Lega di Palermo deporrà, alle 17, un mazzo di fiori presso il giardino intitolato ai martiri delle ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Foibe: Lega Palermo, 'non devono esistere morti di serie b'... - ilSicilia : Palermo: la Lega commemora i martiri delle foibe e gli esuli al monumento dedicato - AnpiBrescia : «INTANTO IN CONSIGLIO regionale la maggioranza leghista propone una legge che affida la diffusione della conoscenza… -