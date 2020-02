Un posto al sole, anticipazioni 10-14 febbraio: una feroce aggressione (Di venerdì 7 febbraio 2020) anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: la delusione di Giulia Il successo di Un posto al sole non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che Alberto subirà una violenta aggressione. Ornella cerca di far capire a Giulia che è caduta nella trappola di Marcello. Ornella coinvolge nella faccenda anche Niko e Angela. Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Leonardo renderà sempre più difficili i rapporti tra Serena e Filippo. Il ritorno di Andrea fa sfumare i sogni di Samuel con Arianna. Le domande scomode di un giornalista mettono in crisi Marina. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che, dopo il confronto telefonico con Marcello, Giulia dovrà decidere a chi credere. Arianna cerca di contattare Andrea per comunicargli la nuova convocazione del Tribunale dei Minori. Alberto è molto preoccupato per la sua ... lanostratv

