Se in Europa l'Inverno latita, negli USA c'è una BOMBA artica (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'intensa tempesta invernale che ha portato una quantità abbastanza significativa di neve e un'autentica tempesta di ghiaccio in alcune parti del Texas e dell'Oklahoma (ma anche piogge torrenziali negli Stati Uniti meridionali), prosegue la sua corsa verso est e promette ulteriori bufere di neve. Non appena il sistema depressionario arriverà nel sud-est degli Stati Uniti e sulla costa orientale, si verificherà un rapido approfondimento per quella che possiamo definire una vera e propria "ciclogenesi esplosiva". Il risultato? Semplice, i meteorologi americani si aspettano una violenta tempesta invernale in estensione a tutto il nord-est, con forti piogge e forti venti ma anche violente bufere di neve. Il sistema frontale ha raggiunto durante la notte la costa orientale e ha dato luogo alla rapida ciclogenesi, ciclogenesi che possiamo considerare come risposta alla ... meteogiornale

