Papà malato terminale uccide il figlio 13enne: “Mia moglie non poteva farcela da sola” (Di venerdì 7 febbraio 2020) La tragedia a Mosca, in Russia. Un uomo di 40 anni con un tumore al cervello incurabile avrebbe ammesso di aver ucciso il figlio adolescente perché convinto che, dopo la sua morte, nessuno avrebbe potuto allevarlo al posto suo. L’uomo avrebbe tentato di uccidere anche la moglie, che però è riuscita a salvarsi e dare l’allarme. Oleg Drachev, un padre di quaranta anni malato terminale, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il figlio di tredici anni Ilya perché sentiva “che la moglie non avrebbe potuto crescerlo da sola”. La drammatica storia arriva da Mosca, Russia: come riportato dal tabloid britannico Mirror, l’uomo avrebbe ucciso il figlio mentre dormiva e avrebbe anche provato a pugnalare la moglie appunto perché secondo lui non sarebbe stata in grado di farcela da genitore single. All’uomo è stato diagnosticato un tumore al cervello in fase terminale. Secondo quanto riportato ... limemagazine.eu

