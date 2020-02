Psicosi coronavirus, cantante cinese insultata a Venezia: “Vattene via, ci infetti tutti” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La denuncia della cantante cinese Lika Bi, che vive da anni a Venezia: "Indossavo la mascherina anche se non ne ho alcun bisogno, cerco di mimetizzarmi e di non dare nell’occhio perché fondamentalmente ho paura. Un gruppo di ragazzi sui venti anni ha iniziato a insultarmi. Frasi irripetibili", così spiegando che da settimane, a causa della Psicosi del coronavirus, i cinesi subiscono simili atti di razzismo. fanpage

