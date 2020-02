Meteo Europa: più freddo e neve. E in Italia? Conseguenze (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo i calori esagerati dei giorni scorsi, finalmente in Europa è presente un Meteo più consono all'inverno: merito di un'importante irruzione fredda (la seconda importante dell'intero inverno!) che sta portando venti burrascosi e un drastico calo delle temperature.Queste ultime, dopo essere state estremamente sopra le medie, si sono portate al di sotto, con un'ulteriore accentuazione del freddo a causa dei venti tempestosi. Situazione in Europa nel medio-lungo termine: freddo invernale intenso alle alte latitudini, anticicloni ancora una volta ingombranti alle nostre. Poche le speranze di freddo vero per il nostro paese, fintantoché l'alta pressione ci condizionerà così da vicino. Ma se in Europa il Meteo è tornato finalmente invernale, in Italia come sarà?Questa sfuriata fredda, che ha avuto il compito di far rientrare le temperature nelle medie del periodo e di pulire ... meteogiornale

