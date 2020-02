Impeachment, Trump assolto da tutte le accuse (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alla fine Donald Trump ce l’ha fatta. Il Senato americano ha assolto il presidente americano da entrambi i capi di accusa nel processo per l’Impeachment, il terzo nella storia degli Stati Uniti (escluso Nixon). Una maggioranza di senatori ha votato per assolvere il presidente, 52 nella prima votazione e 53 nella seconda. Iniziato il 18 dicembre 2019 con l’approvazione da parte della Camera dei rappresentanti degli articoli dell’Impeachment, il Senato era chiamato a decidere se assolvere o condannare Trump per le pressioni fatte sul presidente dell’Ucraina ai fini di far avviare un’inchiesta giudiziaria nei confronti del suo rivale politico Joe Biden. Per condannare il presidente sarebbe servita una maggioranza di due-terzi, un esito che sarebbe realizzato con difficoltà nel Senato a maggioranza repubblicano. L’annuncio di Romney e la reazione di ... open.online

