Che fine ha fatto Roger Waters a Sanremo, il “problema di scaletta” è la nuova censura? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Era atteso prima del monologo di Rula Jebreal, con un messaggio per il Festival, ma alla fine è saltato inspiegabilmente: il videoclip di Roger Waters a Sanremo non è andato in onda, nonostante fosse stato annunciato poche ore prima in conferenza stampa dallo stesso Amadeus come un motivo d'orgoglio per la Rai e la kermesse. L'annunciato contributo di Roger Waters a Sanremo Ex compagno della Jebreal, il leggendario bassista dei Pink Floyd avrebbe dovuto introdurre il monologo della giornalista sulla violenza di genere, decisamente il momento più toccante della prima serata di Sanremo 2020. Inizialmente il progetto della Jebreal era di portare in collegamento Michelle Obama, come simbolo di una donna capace di affermarsi e diventare first lady partendo da una famiglia umile della periferia di Chicago. Nell'impossibilità di ottenere un'apparizione della Obama, si era optato per un ... optimaitalia

