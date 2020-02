Palermo: aggredito a pugni per graffio all’auto nella via resa famosa dal film di Emma Dante (Di martedì 4 febbraio 2020) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – Viene aggredito a pugni in faccia per un graffio che poco prima la moglie aveva procurato, durante una manovra, all’auto del vicino di casa. E’ accaduto a Palermo, nella via Castellana Bandiera, una strada resa famosa prima dal libro e poi dall’omonimo film della regista Emma Dante. Un budello dove lo spazio è minimo. A pagare le conseguenze del gesto violento è stato, come scrive oggi l’edizione palermitana di Repubblica, Giankarim De Caro, autore di due libri e artigiano. “Mia moglie non sapeva di chi fosse l’auto che aveva graffiato uscendo dal parcheggio – dice Giankarim- e quando si è accorta ha annotato la targa e mi ha chiesto di conoscere il nome del proprietario”. Poi, ll pestaggio. Il proprietario dell’auto è andato a citofonare ai De Caro e l’uomo gli ha offerto di pagare i ... calcioweb.eu

