Coronavirus a Napoli: ricoverate al Cotugno 2 turiste cinesi (Di martedì 4 febbraio 2020) Due turiste cinesi in vacanza a Napoli da 10 giorni e provenienti da zone a rischio Coronavirus, sono state ricoverate al Cotugno, in quanto una delle due presentava sintomi quali tosse e febbre. Coronavirus La scorsa notte, due turiste cinesi sono state ricoverate presso l’ospedale Cotugno di Napoli a seguito dell’allarme al 118 lanciato da un albergo del capoluogo campano. Le donne si trovavano in città da una decina di giorni, provenienti da zone a rischio Coronavirus. Delle due, una presentava febbre e tosse, ed è stata ricoverata in accettazione al pronto soccorso in attesa dell’esito dei test, un’altra, invece, priva di sintomi, si trova in prima divisione. L'articolo Coronavirus a Napoli: ricoverate al Cotugno 2 turiste cinesi proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco 2anews

