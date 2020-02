Infortunio Sansone: lesione di primo grado al bicipite femorale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Infortunio Sansone: l’attaccante del Bologna ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale Tegola per Sinisa Mihajlovic. Come riporta il sito ufficiale del Bologna, Nicola Sansone ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale. Questo il report medico. «Nicola Sansone, uscito nel primo tempo contro il Brescia, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Tempi di recupero previsti: tre, quattro settimane. Stop anche per Federico Santander che nel finale di partita ha accusato un fastidio al muscolo ileopsoas: gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado. Tempi di recupero previsti tre settimane». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

