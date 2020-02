Grande Fratello Vip | Pago e Serena si appartano nella capanna Passione | con

Grande Fratello Vip : Clizia Incorvaia spiazza tutti con una confessione inaspettata - ma poi… : Clizia Incorvaia fa una confessione inaspettata, poi però si avvicina a Paolo Ciavarro. Ecco che cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia ha un altro fuori dalla Casa Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha messo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro davanti alle immagini della loro conoscenza. tutti al di fuori della Casa hanno pensato che tra i due stesse per nascere ...

Serena Enardu e Pago notte hot al Grande Fratello Vip - ma lui pone un freno all’entusiasmo : ecco perché : Serena Enardu e Pago sembrano aver fatto pace nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia, che si era allontanata dopo la fine di Temptation Island Vip si è riavvicinata dopo le dichiarazioni in diretta della Enardu che hanno scosso Pago, già profondamente turbato e dispiaciuto per la loro separazione. A segnare la riconciliazione è stata una nottata di fuoco. Durante Temptation Serena aveva manifestato un forte malessere, mettendo in ...

Pago e Serena Enardu - capanna d’amore al Grande Fratello Vip – VIDEO : Pago e Serena Enardu si costruiscono una capanna al Grande Fratello Vip per avere un po’ di intimità lontano dalle telecamere Pago e Serena Enardu sono tornati insieme da pochi giorni al Grande Fratello Vip, i due hanno cercato di ritagliarsi qualche momento di intimità senza essere ripresi dalle telecamere. Come fecero 20 anni fa […] L'articolo Pago e Serena Enardu, capanna d’amore al Grande Fratello Vip – VIDEO sembra ...

Grande Fratello Vip : Antonio Zequila esagera di nuovo - parte l’hashtag per la sua squalifica : Antonio Zequila ha esagerato di nuovo. Nel web parte l’hashtag per mandarlo fuori dalla Casa. Ecco che cosa sta succedendo Grande Fratello Vip: Antonio Zequila esagera di nuovo, parte l’hashtag per la squalifica Vi avevamo già raccontato che Antonio Zequila si era reso protagonista, suo malgrado, di alcune affermazioni davvero forti e fuori luogo nei confronti di Patrick Ray Pugliese. Per questo i social si erano scatenati nel ...

Stasera Tv 3 Febbraio | Canale 5 | Grande Fratello Vip | Anticipazioni : Stasera in Tv: 3 Febbraio alle 21:20 su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”. Lunedì alle 21:20 su Canale 5 Il prime time di Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara e un’altra puntata di “Grande Fratello Vip”. Quella che si apre con questo lunedì è la settimana sanremese della canzone italiana. Anche il GFV […] L'articolo Stasera Tv 3 Febbraio | Canale 5 | Grande Fratello Vip | Anticipazioni ...

Pago e Serena Enardu - notte di passione al Grande Fratello Vip : Il ritorno di fiamma tra Pago e Serena Enardu – fortemente voluto dal Grande Fratello Vip che ha deciso di far entrare la ex tronista come concorrente del reality malgrado il no a chiare lettere del pubblico – si fa bollente. Dopo che i due, lasciatisi al termine dell’esperienza di Temptation Island Vip, si sono scambiati parole d’amore nel momento in cui lei è rientrata in casa nell’ottava puntata del programma di ...

Rita Rusic blasta Adriana Volpe : ‘Non lavora più - per lei il Grande Fratello è tutto’ : Quando parla Rita Rusic, ultima eliminata dal GF Vip non usa mai giri di parole per colpire l’avversario. Va dritta al punto con una precisione da cecchino. Ricordiamo la battuta fatta a Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip sulla sua silhouette (“Però sei ingrassata! Alfonso mandala qui una settimana che la metto a dieta“) e il riferimento a Giancarlo Magalli nello scontro con Adriana Volpe (“se mi devi fare ...

Grande Fratello Vip 2020 : anticipazioni stasera 3 febbraio 2020. Gli ospiti : Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni stasera 3 febbraio 2020. Gli ospiti La settimana si apre all’insegna del divertimento e dei pettegolezzi con il Grande Fratello Vip 2020. Il fortunato programma televisivo, in onda oggi 3 febbraio dalle 21.20 su Canale 5, approda al suo nono appuntamento con tante sorprese, ospiti, roventi discussioni e inaspettate rivelazioni. Come di consueto al timone della trasmissione ci sarà il ...

Pago e Serena Enardu - capanna al Grande Fratello : il precedente illustre : Questo articolo Pago e Serena Enardu, capanna al Grande Fratello: il precedente illustre è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pago e Serena Enardu hanno avuto un momento di intimità durante il Grande Fratello Vip ed hanno costruito una “capanna”. Non è la prima volta che succede. Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip stanno avendo un vero e proprio ritorno di fiamma. I due per cercare un momento di ...

Grande Fratello Vip - il Coronavirus e Fabio Testi : il figlio non torna dalla Cina - nessuna notizia in casa : Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono ovviamente ignari di quanto sta accadendo fuori la casa. Per loro non esiste la preoccupazione legata al Coronavirus, nonostante l'epidemia riguardi da vicino l'attore Fabio Testi. Il figlio di quest'ultimo vive infatti a Shanghai, che per fortuna non è l'ep

Stasera in tv – Grande Fratello Vip - le anticipazioni del 3 febbraio : Appuntamento a questa sera, lunedì 3 febbraio, con una nuova puntata del Grande Fratello Vip: ecco tutte le anticipazioni di oggi Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 3 febbraio, con una nuova puntata di Grande Fratello Vip 2020 in onda su Canale 5 a partire dalle 21:25. Gli autori metteranno alla prova i concorrenti come svelato […] L'articolo Stasera in tv – Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 febbraio è apparso prima sul ...

Grande Fratello Vip 2020 - Fabio Testi jr bloccato in Cina a causa del Coronavirus? : Fabio Testi è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5. L'attore, recluso nella casa di Cinecittà da 25 giorni, non ha modo di avere contatti con l'esterno, se non per volere della produzione, che durante le puntate settimanali organizza sorprese ed incontri speciali. Le regole del gioco stanno quindi impedendo all'inquilino di conoscere l'impaccio in cui si troverebbe ...

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 c’è un superdotato : parola di un’ex pornostar [FOTO] : Antonio Zequila è superdotato: parola di Milly D’Abbraccio Chi segue Antonio Zequila da tempo sa perfettamente che in passato ha fatto delle cose davvero provocanti. Ma non tutti erano a conoscenza che il famoso ‘Er Mutanda’ fosse anche superdotato. Il clow del successo lo ha raggiunto quando ha partecipato come naufrago all’Isola dei Famosi, quando il reality show era ancora condotto da Simona Ventura. A dare conferma ...

“Non lavora più e…”. Rita Rusic affonda Adriana Volpe. Dopo il Grande Fratello Vip - la ex di Cecchi Gori decide di svelare tutto… : Rita Rusic eliminata dal Grande Fratello Vip ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 2 febbraio 2020. La ex moglie di Cecchi Gori è uscita dal reality a causa di un complotto organizzato contro di lei da Adriana Volpe e spifferato da Antonella Elia nel confessionale. Ed è proprio questo che Barbara D’Urso vuole sapere da Rita. Durante la puntata del programma della D’Urso vengono mandate le ...