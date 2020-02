Calcio a 5, Italia fuori dai Mondiali: gruppo logoro, serve un ricambio qualitativo! (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Corsi e ricorsi storici”. Senza scomodare Giambattista Vico, il Portogallo riserva per la seconda volta negli ultimi 20 anni una grande delusione alla Nazionale Italiana di Calcio a 5. Nel 2000, a Paços de Ferreira, gli azzurri giunsero secondi nel girone vinto dai padroni di casa e furono estromessi dalla fase finale dei Mondiali. Dopo un ventennio, la storia si è ripetuta alla Póvoa de Varzim Municipal Hall. La squadra di Alessio Musti, sconfitta 4-1 dai padroni di casa (campioni d’Europa in carica), ha dovuto dire addio ai sogni di qualificazione alla competizione mondiale 2020 in Lituania, concludendo con una prestazione decisamente sottotono e molto deludente. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta sono stati i riscontri di questo Elite Round ed è chiaro che non si può essere soddisfatti. Indubbiamente, il pareggio dell’esordio contro la Finlandia (2-2) ... oasport

