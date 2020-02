E’ morta Mary Higgins Clark, la ‘regina della suspense’ (Di sabato 1 febbraio 2020) Mary Higgins Clark è morta all’età di 92 anni. Una lunga carriera di scrittrice per la ‘regina della supense’ da 300 milioni di copie. TALLAHASSEE (STATI UNITI) – Grave lutto nel mondo della letteratura. E’ morta all’età di 92 anni Mary Higgins Clark, la ‘regina della suspense’ da 300 milioni di copie. La scomparsa della donna è stata annunciata dal suo editore precisando come il decesso, avvenuto venerdì 31 gennaio 2020, è stato causato da complicazioni dovute all’età. Chi era Mary Higgins Clark Nata a New York il 24 dicembre 1927, Mary Theresa Eleanor Higgins Clark si è avvicinata al mondo della scrittura sin da piccolissima. Lei stessa ha raccontato di aver iniziato a scrivere racconti all’età di 7 anni. Una cosa ‘normale’ per lei essendo di origine irlandese, nazione conosciuta da tutti per aver dato ... newsmondo

repubblica : È morta Mary Higgins Clark, regina della suspense da 100 milioni di copie [aggiornamento delle 08:01] - ilpost : È morta a 92 anni la scrittrice statunitense Mary Higgins Clark - rtl1025 : È morta la scrittrice #MaryHigginsClark ?? -