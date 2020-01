Taglio parlamentari, Salvini: “Voteremo sì al referendum. Ma poi parlamento delegittimato non potrà eleggere il successore di Mattarella” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gli italiani diranno sì al Taglio dei parlamentari? Allora l’attuale parlamento sarà delegittimato, quindi nel 2022 non potrà eleggere il prossimo presidente della Repubblica. È il ragionamento di Matteo Salvini e, in misura minore, di Giorgia Meloni. Il leader della Lega ha spiegato il sillogismo durante la conferenza stampa a margine del consiglio federale tenutosi in giornata in via Bellerio, dove ha anticipato quale sarà la posizione del Carroccio durante la campagna referendaria in vista del voto del prossimo 29 marzo. “Inviteremo tutti a votare per confermare il Taglio dei parlamentari al referendum” ha detto il segretario federale della Lega, sottolineando che “se il popolo italiano lo confermerà, è evidente che il parlamento sarà ulteriormente delegittimato”. Da qui un effetto inevitabile, almeno stando al ragionamento di Salvini: “Non è ... ilfattoquotidiano

