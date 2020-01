Il segretario del partito comunista di Wuhan ammette i ritardi sul Coronavirus: "Mi sento in colpa" (Di venerdì 31 gennaio 2020) I ritardi della Cina alla scoperta del Coronavirus di Wuhan ha peggiorato lo stato dell’epidemia. “In questo momento mi sento in colpa, con rimorso e rimprovero”, ha detto Ma Guoqiang, segretario del partito comunista cinese (Pcc) di Wuhan, la massima carica politica locale.“Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore di quello attuale”, ha aggiunto in un’intervista all’emittente statale Cctv, ammettendo per la prima volta i ritardi di fronte allo scoppio della crisi. huffingtonpost

