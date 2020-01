Uil lazio: in un anno persi oltre 4mila posti lavoro (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma – “oltre 4 mila posti di lavoro persi o attualmente ad alto rischio. Solo a Roma e nel lazio. Senza considerare la situazione di Alitalia che, se andasse avanti il piano di ristrutturazione, potrebbe portare ad altri 2-3 mila esuberi. Inizia cosi’ il 2020 per la Capitale, dove il crollo degli investimenti pubblici (-16,2% contro un -3% a livello nazionale), non compensato da un recupero di quelli privati, il rincorrersi di politiche a breve termine, la crisi di grandi aziende e le delocalizzazioni in atto stanno producendo gravi danni per il mondo del lavoro, caratterizzato da un’occupazione sempre piu’ precaria e a basso costo. Basti pensare che il 36,6% dei contratti attivati lo scorso anno e’ stato di un solo giorno e il 20% dai due ai trenta giorni. Percentuali che spingono a rileggere, e non certo in positivo, il lieve miglioramento ... romadailynews

dalbertiv : RT @romadailynews: #Uil lazio: in un anno persi oltre 4mila posti #lavoro: #Roma – “Oltre 4 mila posti di… - enricocoppotell : RT @Cisl_Lazio: ?????? #rassegnastampa #30gennaio #Sanità Lazio uscita da commissariamento grazie a sforzo collettivo. Per CGIL CISL UIL “in… - romadailynews : #Uil lazio: in un anno persi oltre 4mila posti #lavoro: #Roma – “Oltre 4 mila posti di… -