Ted Bundy: Falling for a Killer, su Prime Video dal 31 gennaio l’inedita prospettiva femminile sul dramma (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il 31 gennaio è atteso il debutto di Ted Bundy: Falling for a Killer su Prime Video – bastano pochi clic per abbonarsi –, e se la vita del famigerato assassino potrà sembrare ormai storia nota, c'è invece poco di conosciuto nelle vicende della storica fidanzata e della figlia di quest'ultima. Elizabeth e Molly Kendall, questi i loro nomi, raccontano infatti per la prima volta la loro versione di una storia complicata ed estremamente controversa. Lo fanno nell'esclusiva docuserie in cinque parti firmata Amazon Prime Video, disponibile in contemporanea alla pubblicazione in versione rinnovata ed estesa delle memorie di Kendall, The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy. amazon box= "1419744852" Dopo un silenzio lungo quarant'anni, la donna rivive per Ted Bundy: Falling for a Killer una fase dolorosa eppure estremamente ricca di vita della sua esistenza, condividendo ... optimaitalia

